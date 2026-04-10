La reunión, encabezada por la Secretaría de Transporte, permitió destrabar parcialmente la crisis luego de que el Ejecutivo adelantara el pago del 60% de los subsidios correspondientes a abril. A partir de esa decisión, las compañías se comprometieron a normalizar progresivamente el servicio, que en los últimos días había sufrido recortes de hasta el 30% en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

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Desde el sector empresario señalaron que la mejora será paulatina y que los usuarios “notarán una mejora día a día”, aunque advirtieron que la normalización total dependerá de la continuidad de los pagos y de la resolución de los problemas estructurales del sistema.

El conflicto se originó por el atraso en los subsidios y el fuerte incremento en los costos operativos, especialmente el precio del combustible, que impactó directamente en la capacidad de las empresas para sostener el servicio y abonar salarios.

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En ese contexto, el Gobierno reconoció una deuda con el sector que oscila entre los $120.000 y $150.000 millones y se comprometió a cancelarla de forma escalonada en las próximas semanas.

Como parte del acuerdo, ambas partes volverán a reunirse el martes 14 de abril para conformar una mesa técnica que analizará posibles cambios en la estructura de costos y la eventual actualización de tarifas. El objetivo es generar un esquema sostenible que evite nuevas interrupciones del servicio.

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Mientras tanto, la reanudación de las frecuencias ya comenzó a percibirse en algunas líneas, aunque las autoridades y empresarios coinciden en que la recuperación será progresiva y que el sistema aún enfrenta desafíos de fondo.