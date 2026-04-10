AMBA: tras el acuerdo con el Gobierno, las empresas de colectivos comenzaron a restablecer las frecuencias
Luego de varios días de conflicto que afectó a millones de usuarios, las empresas de transporte automotor de pasajeros comenzaron a restablecer de manera gradual las frecuencias de colectivos tras una reunión clave con el Gobierno nacional.
La reunión, encabezada por la Secretaría de Transporte, permitió destrabar parcialmente la crisis luego de que el Ejecutivo adelantara el pago del 60% de los subsidios correspondientes a abril. A partir de esa decisión, las compañías se comprometieron a normalizar progresivamente el servicio, que en los últimos días había sufrido recortes de hasta el 30% en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Desde el sector empresario señalaron que la mejora será paulatina y que los usuarios “notarán una mejora día a día”, aunque advirtieron que la normalización total dependerá de la continuidad de los pagos y de la resolución de los problemas estructurales del sistema.
El conflicto se originó por el atraso en los subsidios y el fuerte incremento en los costos operativos, especialmente el precio del combustible, que impactó directamente en la capacidad de las empresas para sostener el servicio y abonar salarios.
En ese contexto, el Gobierno reconoció una deuda con el sector que oscila entre los $120.000 y $150.000 millones y se comprometió a cancelarla de forma escalonada en las próximas semanas.
Como parte del acuerdo, ambas partes volverán a reunirse el martes 14 de abril para conformar una mesa técnica que analizará posibles cambios en la estructura de costos y la eventual actualización de tarifas. El objetivo es generar un esquema sostenible que evite nuevas interrupciones del servicio.
Mientras tanto, la reanudación de las frecuencias ya comenzó a percibirse en algunas líneas, aunque las autoridades y empresarios coinciden en que la recuperación será progresiva y que el sistema aún enfrenta desafíos de fondo.
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