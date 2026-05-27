Los cines de Mar del Plata renuevan su cartelera esta semana con la llegada de Amarga Navidad, la nueva película de Pedro Almodóvar con Leonardo Sbaraglia en el protagónico. También los films de terror Backrooms sin salida y Dolly, la británica Zona de riesgo y el regreso a la pantalla grande de El increíble castillo vagabundo.

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Amarga Navidad dirigida por Pedro Almodóvar, con Bárbara Lennie, Leonardo Sbaraglia, Aitana Sánchez-Gijón.

-Tras la muerte de su madre, Elsa se refugia en el trabajo sin permitirse procesar el dolor, hasta que una crisis de pánico la obliga a frenar. Apoyada por su pareja, decide viajar a Lanzarote junto a su amiga Patricia para alejarse de Madrid y sanar.

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Backrooms sin salida dirigida por Kane Parsons, con Renate Reinsve, Chiwetel Ejiofor, Mark Duplass.

-Una extraña puerta aparece en el sótano de una exposición de muebles. Cuando el paciente de una terapeuta desaparece a través de ella hacia una dimensión más allá de la realidad, ella deberá adentrarse en lo desconocido para salvarlo.

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Zona de riesgo dirigida por David Mackenzie, con Aaron Taylor-Johnson, Theo James, Sam Worthington.

-El hallazgo de una bomba de la Segunda Guerra Mundial obliga a evacuar el centro de Londres para proteger a los transeúntes. En medio de la confusión y el peligro inminente, un grupo de ladrones oportunistas aprovechará el caos para ejecutar un elaborado atraco.

Dolly dirigida por Rod Blackhurst, con Fabianne Therese, Seann William Scott, Ethan Suplee.

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-Macy, una joven mujer, es secuestrada de manera imprevista por una figura monstruosa que habita en las sombras. En lugar de hacerle daño, esta perturbadora criatura pretende mantenerla cautiva con el único fin de criarla y moldearla como si fuera su propia hija.

El increíble castillo vagabundo dirigida por Hayao Miyazaki.

-Sophie es una joven víctima de una horrible maldición que le otorga el aspecto de una anciana. Decidida a romper el hechizo, busca la ayuda del misterioso mago Howl en su castillo ambulante, descubriendo que tal vez sea el mago quien realmente necesita ser salvado.