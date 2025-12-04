La 7ª edición de la Fiesta del Queso Tandilero volverá a convertir la Diagonal Illia del Parque Independencia en un gran escenario a cielo abierto del 6 al 8 de diciembre. Como cada año, tandilenses y visitantes podrán recorrer propuestas gastronómicas centradas en el queso local, participar de actividades culinarias y disfrutar de una grilla artística que no deja de crecer.

La apertura musical tendrá un protagonista indiscutido: Amar Azul, una de las bandas más emblemáticas de la cumbia argentina. El grupo nacido en Tigre cerrará la primera noche del Quesopalooza, con un show previsto para el sábado 6 que promete baile, nostalgia y fiesta colectiva, respaldado por un repertorio repleto de hits como “Yo tomo licor”, “Cumbia nena” y “Yo me enamoré”.

A lo largo de las tres jornadas, el Quesopalooza presentará una programación diversa que acompaña la esencia gastronómica del evento, combinando artistas locales, regionales y espectáculos tradicionales. En paralelo, volverá a estar presente el Patio de Perfume de Carnaval, un espacio íntimo y folklórico que funcionará los tres días desde el mediodía, en articulación con la Asociación Civil Perfume de Carnaval.

Este patio cultural ofrecerá música y danza en un entorno sombreado del Parque Independencia, ideal para almorzar, compartir mates y disfrutar de la identidad popular. La conducción estará a cargo de Rodrigo Revillo, creador de Perfume de Carnaval y una voz emblemática de la escena folklórica tandilense, quien también acompañará los shows del escenario principal.

Con la presencia estelar de Amar Azul, el impulso del Patio de Perfume de Carnaval y una grilla que mezcla tradición serrana con propuestas contemporáneas, la 7ª Fiesta del Queso Tandilero se encamina a vivir tres días de celebración comunitaria, sabores característicos y música para todas las edades.

