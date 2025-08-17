Unión sigue dándole forma a su plantel para la próxima Liga Argentina de Básquet y una de las caras nuevas es el tandilense Álvaro Yarza, quien llega con expectativas renovadas y el deseo de afianzarse en el equipo marplatense.

Tras su paso por Racing de Avellaneda y una experiencia en Independiente de Tandil en el Torneo Federal, Yarza explicó cómo transitó el receso: “Este tiempo es el momento de hacer pequeñas mejoras en lo particular y trabajar bien el aspecto físico. Después de jugar el Federal arranqué a entrenar a full, también tuve unos días de descanso, pero ya estoy volviendo al ritmo para llegar bien a la pretemporada”, dijo en diálogo con Marca Deportiva Radio (FM 99.9).

El motivo principal de su arribo al “Celeste” fue el vínculo con el entrenador Juan Aquino: “La razón principal es el técnico. Yo lo conozco desde chiquito, me dirigió en U15 y U17, nos fue bien, salimos campeones en Olavarría y aprendí mucho con él. Cuando fue a Unión me dijo desde el primer momento que quería dirigirme. Lo que me proponía desde lo deportivo me entusiasmaba. Además, que sea Mar del Plata, cerca de Tandil y una linda ciudad, también suma mucho”.

Sobre esa relación con Aquino, Yarza remarcó: “Más allá del vínculo personal, es alguien con el que se puede charlar cualquier cosa. Saber que podés hablar lo que te gusta o lo que no con el técnico suma un montón”.

En cuanto a su paso por Racing, analizó: “Fue una temporada rara, difícil, por el formato de dos torneos cortos. Tuvimos que reordenar todo el equipo tras la lesión de Gonzalo Álvarez y la llegada de Sebastián Mignani. Cambió mucho la dinámica del grupo y fue un desafío para todos. A mí me sirvió porque terminé encontrando mi lugar y pude hacer mi juego, sobre todo en el segundo torneo”.

También valoró la experiencia de volver a Tandil para jugar con Independiente: “Fue hermoso, lo tenía pendiente. Compartí el plantel con amigos y tener como técnico a Lobo Huarte, que fue ídolo mío y después compañero, fue muy especial. Nos fue muy bien, competimos contra equipos con presupuestos altísimos y estuvimos cerca de eliminar a Belgrano. Lo disfruté muchísimo”.

De cara a lo que viene en Unión, Yarza se mostró entusiasmado: “Tengo muchas ganas de arrancar, queda un rato todavía. Ojalá se dé de la mejor manera posible porque tengo buenas sensaciones para esta temporada”.