El referente local de Principios y Valores en la Quinta Sección, Álvaro “Alvarito” Fanproyen, confirmó que no será candidato en las elecciones del próximo 7 de septiembre y anunció su apoyo a la lista encabezada por Gustavo Pulti. El dirigente explicó que su decisión responde a la necesidad de fortalecer la unidad del peronismo en Mar del Plata.

“Armar otra lista significaba más atomización del voto peronista. Pulti, si bien no proviene del justicialismo, fue un gran intendente y tiene mucho para mostrar. Con el tiempo, su gestión se está poniendo en valor en la memoria de los vecinos. Hoy es el que está en mejores condiciones para liderar”, aseguró en diálogo con este medio.

Consultado sobre por qué no respalda la lista oficial de Fuerza Patria, Fanproyen señaló que su postura está consensuada con las autoridades nacionales de su espacio: “Yo formo parte de Principios y Valores, que integra Fuerza Patria, y apoyo a Pulti. Esto fue conversado con Guillermo Moreno y Chicho Basile”.

Al mismo tiempo, aclaró que no tiene diferencias personales con la diputada Fernanda Raverta, aunque cuestionó el método de construcción política de La Cámpora. “No me representa esa forma de organizar las candidaturas. Yo no hago política desde lo personal, nunca me van a escuchar hablar mal de una compañera, pero tengo mis diferencias y las mantengo en el plano interno”, expresó.

De cara a octubre, Fanproyen fue crítico con la lista conformada para las elecciones generales. Consideró que no refleja una propuesta competitiva y adelantó que analiza otras alternativas dentro del peronismo. “El gobierno atraviesa una situación compleja por la economía y los escándalos de corrupción. El escenario está abierto y en septiembre veremos quién ordena al peronismo de cara a 2027”, concluyó.

