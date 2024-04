El fútbol de Mar del Plata nuevamente tuvo actividad en una tarde fresca, pero con el sol que acompañó la actividad en las distintas canchas. La novena fecha dejó un líder único en cada Zona.

En la 1, Alvarado cumplió con lo que debía hacer para mantenerse en lo más alto luego de vencer por 4-0 a Independiente y tenía que esperar lo que sucediera en la cancha de Quilmes. Ahí el local cayó por 1-0 ante General Urquiza y por eso, el “cervecero” ahora se baja de la cima del certamen. Talleres no pudo aprovecharlo para acercarse ya que empató 1-1 con Círculo Deportivo en Otamendi.

En la Zona 2, había un partido destacado y lo protagonizaron Once Unidos y Deportivo Norte que llegaron como líderes con la misma cantidad de unidades. Detrás, Banfield también protagonizó un buen partido ante el último, Almagro Florida y gracias a su 3-0 se ubica ahora en la pelea por la segunda colocación de la tabla de posiciones.

RESULTADOS - Zona 1

Quilmes vs. Urquiza 0-1

Alvarado vs. Independiente 4-0

Atñ. Mar del Plata vs. San José 1-1

Círculo Deportivo vs. Talleres 1-1

San Lorenzo vs. San Isidro 2-0

Racing vs. Peñarol 0-3

Interzonal - El Cañón vs. Al Ver Verás 2-0

RESULTADOS - Zona 2

Nación vs. Cadetes 2-2

Boca vs. Kimberley 0-2

Argentinos del Sud vs. Libertad 2-0

River vs. Chapadmalal 4-1

Banfield vs. Almagro Florida 3-0

Deportivo Norte vs. Once Unidos 0-1

POSICIONES - Zona 1

1° Alvarado 22 ptos.

2° Quilmes 19 ptos.

3° Talleres 17 ptos.

4° San José 15 ptos.

5° Atlético MDP 15 ptos.

6° Gral. Urquiza 14 ptos.

7° Círculo Deportivo 13 ptos.

8° Independiente 12 ptos.

9° Peñarol 11 ptos.

10° San Lorenzo 10 ptos.

11° San Isidro 5 ptos.

12° Al Ver Verás 4 ptos.

13° Racing 3 ptos.

POSICIONES - Zona 2

1° Once Unidos 22 ptos.

2° Deportivo Norte 19 ptos.

3° Banfield 19 ptos.

4° Nación 16 ptos.

5° Kimberley 16 ptos.

6° Argentinos del Sud 14 ptos.

7° El Cañón 13 ptos.

8° River 13 ptos.

9° Libertad 12 ptos.

10° Cadetes 6 ptos.

11° Chapadmalal 5 ptos.

12° Boca 5 ptos.

13° Almagro Florida 2 ptos.