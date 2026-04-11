En un partido bien marplatense de esos que siempre generan expectativa, el espectáculo quedó en deuda. Alvarado y Kimberley igualaron 0-0 en el estadio José María Minella, por la cuarta fecha de la Zona 4, en un partido donde predominó la fricción por sobre el juego.

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El encuentro nunca tuvo un dominador claro y las situaciones de peligro prácticamente no existieron. El local fue superior en el arranque, generó las chances más claras (incluso un remate en el palo de Gutiérrez) pero no logró sostener el ritmo ni concretar. Con el correr de los minutos, Kimberley se acomodó, equilibró el juego y terminó mejor, sumando un punto valioso para mantener su invicto.

Ambos equipos se neutralizaron en la mitad de la cancha y carecieron de profundidad en los metros finales, lo que derivó en un trámite cerrado y con pocas emociones.

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La tensión del duelo marplatense también se hizo sentir fuera de la cancha. Al terminar el primer tiempo, hubo un cruce entre los técnicos de Kimberley y Alvarado, Mariano Mignini y Pablo Martel, que tuvieron que ser separados por sus colaboradores para que la situación no pasara a mayores.

Con este resultado, Kimberley continúa invicto y suma 6 puntos, producto de una victoria y tres empates, mientras que Alvarado alcanza las 5 unidades en tres presentaciones, con un triunfo, dos igualdades y una caída.

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En la próxima jornada, el “Torito” visitará a Círculo Deportivo de Otamendi, mientras que el “Dragón” será local frente a Olimpo de Bahía Blanca. Ambos compromisos se disputarán el sábado.

Formaciones

Alvarado (0): Emanuel Bilbao; Lucas Chiozza, Tomás Fernández, Facundo Centurión y Cristian Gorgerino; Santiago Gutiérrez, Tomás Federico, Matías Mansilla y Nahuel Speck; Marco Miori y Germán Cervera.

DT: Pablo Martel.

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Cambios: ST 14′ Matías Pérez por Speck; 21′ Ariel Castellano y Ramiro Makarte por Miori y Federico; 37′ Franco Pinoni y Pablo Hofstetter por Gutiérrez y Mansilla.

Kimberley (0): Nicolás Báez; Tomás Loscalzo, Máximo Masino, Leonel Aquino y Hernán Sosa; Ever Ullúa, Mauricio Miori, Agustín Vázquez y Rodrigo Ríos; Leandro Vella; Santiago Castillo.

DT: Mariano Mignini.



Cambios: ST 14′ Jonathan Zárate por Miori; 26′ Álvaro De Gaetani, Leonardo Verón y Juan Santillán por Ríos, Vázquez y Castillo; 32′ Laureano Tello.

