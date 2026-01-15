Justamente fue el Dragón quien primero aceleró en el mercado de pases. Es que la continuidad de Mariano Mignini como DT, le garantizó el mismo lineameanto para avanzar en búsqueda de renovaciones y refuerzos que garanticen el mismo estilo que viene trabajando en su segundo ciclo como entrenador de Kimberley.

Círculo, salió más tarde pero decidido: Charlier de DT, Goiburu y Grahl en el mediocampo, Pedro Fernández bajo los tres palos, Iriberri como capitán y ahora llega otro delantero que jugó en la Primera del fútbol argentino.

Se trata de Daniel Opazo, neuquino que jugó en la máxima categoría para Newell’s y que defenderá los colores del “papero” en el Federal 2026. Tras sus paso por el Deportivo Madryn y Cipoletti, recala en el club de Nicanor Otamendi a sus 29 años.

En tanto, Alvarado, fichó a Martel como entrenador y con él llegaron jugadores del norte del país, región que conoce por dirigir en la zona. Además, volvieron jugadores que vistieron la camiseta del equipo de Mar del Plata y ahora llega un nuevo refuerzo de jerarquía: el defensor santafesino de 26 años que hizo inferiores en Colón, Facundo Centurión, se incorporará a la zaga del Torito.

