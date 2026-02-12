El decano comienza la liga local el próximo fin de semana, mientras que el torneo federal a mediados de marzo

Se jugaron dos tiempos de 40 minutos, en un encuentro típico de preparación, con ritmo intenso pero sin demasiadas situaciones claras para el conjunto local en la primera etapa. Aun así, ambos equipos mostraron aspectos interesantes de cara a lo que viene.

Ads

Por el lado de Alvarado, el equipo apostó a un juego directo y frontal, buscando constantemente a su referencia de área, Germán Sosa. La apertura del marcador nació de un centro al borde del área grande: Mateo Ostachi, de espaldas y con gran categoría, asistió a Sosa, quien definió de primera pocos metros adelantado para poner el 1-0. Tras el gol, el conjunto local logró controlar las acciones durante unos diez minutos, manejando la posesión y bajando el ritmo.

El Decano, por su parte, mostró un muy buen nivel. Intentó salir jugando desde el fondo, con criterio y personalidad, logrando sostener la pelota y competir sin desordenarse frente a un rival de categoría superior. Tuvo una ocasión muy clara a través de un tiro libre de Elías Medina que exigió una gran atajada de Emanuel Bilbao; de haber terminado en gol, el trámite podría haber sido diferente. Además, contó con un cabezazo franco frente al arco que no logró concretar Emiliano Rodríguez.

Ads

A pesar de estar en desventaja, los dirigidos por Martín Quintas nunca abandonaron su idea de juego y continuaron intentando con orden y convicción.

En el complemento, con varias modificaciones en ambos equipos, el partido se volvió más friccionado y cortado por infracciones. En ese contexto, el local consiguió ampliar la ventaja y cerrar el triunfo con un tanto de Ramiro Makarte.

Ads

Más allá del resultado, fue un encuentro que les permitió tanto a los dirigidos por Pablo Martel como a los de Martín Quintas sacar conclusiones y probar variantes. Para uno, pensando en la liga local y el próximo Regional Amateur; para el otro, con la mira puesta en el Federal A.