Tras la derrota en el debut, Alvarado buscará sumar su primer triunfo cuando hoy a las 20 reciba a Guillermo Brown de Puerto Madryn en el José María Minella, por la segunda fecha de la Zona A de la Primera Nacional. La transmisión estará a cargo de Tyc Sports Play.

El equipo que conduce Mauricio Giganti -en su segundo ciclo- inició la temporada de visitante, contra el San Martín (SJ) de su ex entrenador, "Pancho" Martínez. En una tímida presentación, el "Torito" cayó por la mínima con el tanto de Nicolás Franco en la primera etapa.

Si bien sobre el cierre podría haber arañado algo más por las incontables chances que desperdició el local, la derrota fue justa en un balance total del encuentro. Los marplatenses mejoraron a raíz de los ingresos de Lucas Rebecchi y Agustín Aleo, pero en los 90´ les faltó claridad en el último cuarto.

Los de Jara y Peña no lograron juntar pases, tuvieron malas salidas desde el fondo y varios errores no forzados; comúnes en una primera fecha y un plantel que debe trabajar y conocerse. Los positivos ingresos de Aleo en el lateral izquierdo y Rebecchi en la delantera podrían inclinar la balanza para que el técnico modifique el once inicial propuso en San Juan.

Y por el lado de la visita, el elenco chubutense empató 1 a 1 sobre el desenlace del cotejo frente a Racing de Córdoba. Además, tras la igualdad fue expulsado el mediocampista titular, Federico Marín, por lo que Leonardo Lemos tendrá que incluir de manera obligada un cambio en su formación.