Alvarado no merecía irse de Carlos Casares sin sumar puntos. Tanto lo fue a buscar que finalmente encontró premio. El equipo de Giganti empató 1-1 ante Agropecuario por la Fecha 3 de la Primera Nacional y sumó puntos por primera vez fuera de Mar del Plata en la temporada.

Fue una buena actuación en líneas generales donde contó con muchas chances de gol que no pudo aprovechar. Cuando estuvo en desventaja por el gol de Marcioni siguió buscando hasta que la cabeza de Nicolás Ortiz le dio un punto. Ahora para el partido del próximo domingo a las 20 ante All Boys en el Minella no podrá contar con el autor del gol.

El comienzo fue de pleno estudio hasta que Vadalá sacudió la chatura del juego con un remate desde el brode del área que tapó Otarola con tranquilidad. La respuesta fue con un profundo ataque que Bettini tuvo que sacar al córner. Alvarado siguió buscando porque había espacios y otra vez el arquero local tuvo que sacarle un fuerte remate al primer palo de Guillermo Sánchez.

El ida y vuelta era constante y con dos jugadores claves. Cada vez que Vadalá tocaba el balón en ofensiva generaba buenas situaciones y del otro lado, Martín Rivero era importante para cambiar el ritmo del ataque. Agropecuario empezó a contar con un Bieler más activo que probó desde lejos y se fue cerca. Luego Cucchi de cabeza trató de colocar la pelota por arriba de Lungarzo pero se le fue larga. Los dos amenazaban y era un buen partido.

Por la derecha, Silcan estaba haciendo un buen partido y un centro suyo, después de una pared con Enzo Martínez, lo llegó a puntear Bieler aunque desviado. Le pegaba mucho al arco cada vez que podía pero todavía Lungarzo no había tenido que intervenir.

Oscar Belinetz que trabaja mucho para sus compañeros, tuvo la oportunidad propia. Otra buena trepada de Guillermo Sánchez terminó en un preciso centro para la entrada del centro delantero que le puso el pie al balón a toda velocidad, pero no le acertó al arco. Tuvo una más antes del final del primer tiempo Bettini con tiempo y espacio trepando en ataque aunque el tiro se fue apenas desviado.

Para iniciar el complemento, Alvarado sufrió un duro golpe. Todo el buen trabajo que había hecho en el primer tiempo el "Torito" sin poder anotar, el "sojero" lo transformó en la primera ventaja a los 8 minutos cuando Julián Marcioni enganchó en el borde del área y le pegó fuerte para convertir el 1-0.

Rápidamente, los de Giganti trataron de reaccionar e ir a buscar el empate. No tuvo precisión en el tramo final, pero inquietó y buscó. Belinetz peleaba todas, trataba de anticipar balones, seguía moviéndose Sánchez y el ingreso de Jaurena también le posibilitó tener más dinámica en búsqueda del arco rival. Otra situación clara le quedó en el pie a Sánchez nuevamente luego de un buen centro de Emiliano Bogado que se desvió en el camino. El ex Argentino de Monte Maíz le pegó, pero Otarola la terminó sacando al córner.

Mientras los de Mar del Plata iban hacia el arco con desorden pero buscando el empate, los fallos del árbitro empezaban a ser muy discutidos todo el tiempo. El equipo de Gómez esperaba encontrar espacios de contragolpe.

Alvarado lo merecía, tanto fue que lo merecía. A los 40 minutos y en uno de los innumerables córners de la noche, apareció la cabeza de Nicolás Ortiz que, cayéndose hacia atrás, llegó a impactar para que el balón ingrese despacio en el palo más lejano de Otarola. Empate merecido para la noche de Carlos Casares.

El local fue a buscar el partido inmediatamente pero ya no sería tan sencillo. Llegando al minuto 45, Ortiz vio su segunda amarilla y se fue antes del final al vestuario. Gran punto de Alvarado como visitante para empezar a sumar fuera de casa y otra vez, con buenas sensaciones.

Síntesis

Agropecuario (Carlos Casares): Fernando Otarola, Alejo Montero, Rafael Barrios , Franco Ledesma, Enzo Silcan, Matías Villarreal, Martín Rivero, Enzo Martínez, Julán Marcioni, Patricio Cucchi y Claudio Bieler - DT: Gabriel Gómez

Alvarado: Juan Manuel Lungarzo, Mariano Bettini, Alan Robledo, Nicolás Ortiz y Lucas Monzón, Nery Leyes, Matías Mansilla, Guillermo Sánchez, Guido Vadalá, Tomás Rambert y Oscar Belinetz - DT: Mauricio Giganti

Goles: 7m ST Marcioni (Ag), 40m ST Ortiz (Al)

Cambios: 0m ST Rodrigo Mosqueira por Martínez (AG), 13m ST Jaurena por Mansilla y Bogado por Vadalá (Al) y Alejandro Melo por Marcioni y Brian Camissasa por Villarreal (Ag), 25m ST Sebastián Navarro por Cucchi (Ag), Agustín Aleo por Monzón y Lucas Rebecchi por Rambert (Al), 30m ST Alan Schoenfeld por Camisassa (Ag), 38m ST Mariano Barbieri por Sánchez (Al)

Incidencias: 45m ST Expulsado Nicolás Ortiz (Al)

Árbitro: Carlos Córdoba

Estadio: "Ofelia Rosenzuaig" de Carlos Casares