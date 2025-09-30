La Primera Nacional, como cada categoría del fútbol argentino pero en particular las del ascenso, no está libre de suspicacias. Fallos arbitrales polémicos, decisiones dirigenciales (hasta se especuló con sacar los descensos o algunos de ellos) y jugadores en la mira. En ese contexto, Alvarado tiene que ganar para salvarse y esperar que lo ayude Güemes, el equipo de Pablo Troviggino (mano derecha del Chiqui Tapia).

Ads

Marcelo Vázquez, entrenador del conjunto marplatense y hombre con vasta experiencia en el ascenso, dirigió al cuadro santiagueño. "Yo estuve ahí. Conozco bien", dijo tras el empate contra All Boys, ofuscado por el arbitraje en dicho juego. Luego, remarcó: "Esto está tan sucio que no dependemos de nosotros. Hay que ir a pelear y confiar en que el fútbol todavía es digno".

La explosión de las bombas que tiró al salir del vestuario del Minella llegaron a oídos de todos. Y, quienes forman parte del fútbol argentino, saben que ir en contra de Troviggino y Tapia es arriesgado. Por caso, ayer en el partido de Primera División entre Barracas y Belgrano, le anularon de manera dudosa un gol al visitante. Ruso Zielenski, entrenador de los cordobeses, prefirió "no hablar del arbitraje".

Ads

Por eso, Marcelo Vázquez volvió sobre sus pasos y, en una entrevista con el programa "La Voz del Estadio", dijo: "Con las pulsaciones a full, uno dice cosas desmedidas. Tengo mucha fe en los jugadores de Güemes: es un grupo de jugadores que armé yo". Aunque luego, cerró opinando: "Creo en la incentivación en el fútbol".

Este sábado a las 15.30, Güemes vs Almagro y Arsenal vs Alvarado definen la suerte del Tricolor y el Torito. Uno descenderá. Si los de Mar del Plata ganan y Almagro empata, habrá desempate para ver quién desciende.

Ads

Puede interesarte