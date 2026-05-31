Alvarado sumó un punto importante como visitante al empatar sin goles frente a Guillermo Brown, en un encuentro correspondiente a la Zona 4 del Torneo Federal. Con este resultado, el equipo marplatense continúa bien posicionado en la pelea por la clasificación.

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El partido tuvo momentos favorables para ambos equipos. El conjunto local comenzó mejor y generó las situaciones más peligrosas en el arranque, especialmente a través de Martín Rivero.

Con el correr de los minutos, el equipo marplatense logró equilibrar el desarrollo, mejoró en la recuperación y también tuvo aproximaciones sobre el arco rival, aunque ninguno de los dos equipos encontró la precisión necesaria para romper el cero.

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El empate le permite a Alvarado mantenerse en los puestos de clasificación de la Zona 4 y seguir dependiendo de sí mismo en la recta final de la fase regular, en una categoría donde cada punto comienza a tener un valor determinante.

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