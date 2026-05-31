Alvarado rescató un empate en Puerto Madryn y sigue en zona de clasificación
El conjunto marplatense igualó 0 a 0 ante Guillermo Brown en un partido parejo y sumó un punto valioso para mantenerse entre los primeros puestos de la Zona 4.
Alvarado sumó un punto importante como visitante al empatar sin goles frente a Guillermo Brown, en un encuentro correspondiente a la Zona 4 del Torneo Federal. Con este resultado, el equipo marplatense continúa bien posicionado en la pelea por la clasificación.
El partido tuvo momentos favorables para ambos equipos. El conjunto local comenzó mejor y generó las situaciones más peligrosas en el arranque, especialmente a través de Martín Rivero.
Con el correr de los minutos, el equipo marplatense logró equilibrar el desarrollo, mejoró en la recuperación y también tuvo aproximaciones sobre el arco rival, aunque ninguno de los dos equipos encontró la precisión necesaria para romper el cero.
El empate le permite a Alvarado mantenerse en los puestos de clasificación de la Zona 4 y seguir dependiendo de sí mismo en la recta final de la fase regular, en una categoría donde cada punto comienza a tener un valor determinante.
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