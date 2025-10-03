Semana brava para Alvarado, por todo lo que se juega el sábado y por lo que sucedió desde el domingo pasado. Ese día empató con All Boys, dejó de depender de sí mismo y su entrenador, Marcelo Vázquez, criticó al arbitraje y deslizó sus sospechas sobre la organización del torneo.

Para salvar la categoría en la Primera Nacional (segunda división del fútbol argentino) Alvarado debe ganarle en Sarandí a Arsenal y esperar que Almagro no lo haga en cancha de Güemes. Güemes es el equipo de Pablo Troviggino, mano derecha del Chiqui Tapia, y en dicho club dirigió Vázquez. El DT, post empate en el Minella, dijo el domingo pasado: "Está todo muy sucio. Yo conozco bien ese club", creando suspicacias con respecto a la jornada definitoria.

Lo cierto es que mañana desde las 15.30 saltarán a la cancha los cuatro equipos, jugando en paralelo los dos partidos. Almagro le lleva dos puntos a Alvarado, si terminan igualados al finalizar el campeonato, deberán jugar un desempate para saber quién desciende y quién se queda.

