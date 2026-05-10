Alvarado dio una muestra de carácter y eficacia en el Estadio José María Minella. En una jornada donde el clima fue protagonista y las condiciones del campo de juego estuvieron lejos de ser las ideales, el “Torito” goleó 3 a 0 a Santamarina y consiguió tres puntos claves para acomodarse en la pelea por los puestos de clasificación de la Zona D del Torneo Federal.

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El conjunto marplatense liquidó el encuentro en apenas diez minutos de un primer tiempo demoledor. A los 2 minutos, y como marca registrada del equipo, un centro preciso encontró la cabeza de Matías Mansilla, que abrió el marcador con un frentazo cruzado contra el palo izquierdo.

El golpe fue demasiado rápido para la visita. Apenas tres minutos más tarde, nuevamente por vía aérea, apareció Germán Cervera para ampliar la ventaja y desatar la locura en el Minella. Pero el delantero no se conformó y a los 10 minutos volvió a aparecer para sellar el 3 a 0 definitivo, en un arranque arrollador del local.

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Con el resultado prácticamente definido desde el inicio, el “Torito” manejó los tiempos del partido y administró la diferencia pese al mal estado del terreno de juego, afectado por las intensas lluvias. Incluso, las condiciones de las instalaciones también quedaron expuestas, con sectores donde llovía más adentro que afuera.

En el complemento llegaron las variantes para sostener el resultado. A los 11 minutos ingresó Germán Sosa en lugar de Germán Cervera, mientras que a los 36 del segundo tiempo entraron Lautaro Fernández y Agustín Meleán por Matías Pérez y Santiago Gutiérrez.

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Para Alvarado, la victoria significa mucho más que tres puntos: necesitaba levantar cabeza y volver a posicionarse entre los protagonistas de la zona. Del otro lado, Santamarina volvió a mostrar fragilidad, atraviesa un momento delicado tras quedarse sin entrenador y con apenas siete unidades de lucha por mantenerse competitivo en el certamen.

El próximo compromiso de Alvarado será frente a Olimpo el próximo 24 de mayo. El “Torito” quedará libre en la próxima fecha, por lo que aprovechará el parate para recuperar jugadores y comenzar a preparar la segunda fase del torneo, donde buscará afianzarse entre los protagonistas de la zona.

Santamarina por su parte recibirá a Olimpo el próximo domingo 17hs

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