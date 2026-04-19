Foto prensa Alvarado

En el estadio “Guillermo Trama”, Círculo Deportivo no logró hacerse fuerte como local y cayó por 1-0 frente a Alvarado, en un encuentro donde la visita golpeó temprano y luego manejó los tiempos del partido.

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El único gol de la tarde llegó a los 15 minutos del primer tiempo, cuando Tomás Fernández aprovechó un tiro libre desde larga distancia y, con un remate preciso, colocó la pelota junto al palo derecho, dejando sin respuestas al arquero local.

A partir de esa apertura del marcador, Alvarado tomó el control del juego. Con orden y sin sobrarle fútbol, el “Torito” supo administrar la ventaja y neutralizar a un Círculo Deportivo que mostró escasa profundidad y prácticamente no generó situaciones claras de peligro. La falta de contundencia del conjunto otamendino facilitó el trámite para la visita, que encontró espacios para responder con contragolpes punzantes.

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El equipo local nunca logró asentarse en el partido y le resultó cuesta arriba desde el inicio. Si bien Alvarado no amplió la diferencia, en parte por algunas imprecisiones propias, el resultado final terminó siendo corto en relación a lo que mostró el desarrollo del juego.

Sin brillo pero con eficacia, Alvarado hizo lo necesario para llevarse tres puntos valiosos, mientras que Círculo Deportivo dejó una imagen preocupante por su falta de peso ofensivo.

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De cara a la próxima fecha, Alvarado volverá a presentarse como local en el estadio “José María Minella”, donde recibirá a Villa Mitre el domingo desde las 17.

Por su parte, Círculo Deportivo deberá salir a la ruta en busca de recuperación: visitará a Olimpo de Bahía Blanca, también el domingo a partir de las 17, en un compromiso que aparece como clave para revertir la imagen dejada en la última presentación.

Síntesis

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Círculo Deportivo 0

Pedro Fernández (8); Sasso (4), Facundo Rojas (5), Jano Martínez (6) y Matías Leguizamón (5); Martín Gómez (5); Rius (6), Grahl (5), Goiburu (5) y Quimey Marín (6); Imanol Iriberri (5). DT: Mariano Charlier.

Alvarado 1

Emanuel Bilbao (6); Chiozza (6), Berra (6), Tomás Fernández (7) y Gorgerino (6); Matías Mansilla (6) y Tomás Federico (6); Marco Miori (5), Santiago Gutiérrez (7) y Speck (5); Germán Cervera (5). DT: Pablo Martel.

Cambios: segundo tiempo, inició, Matías Pérez (5) por Speck (lesionado), 10′ Banchio (5) por Sasso, 18′ Opazo por Goiburu, 22′ Germán Sosa por Cervera, 30′ Cozzi por Leguizamón, Julián Vilchez por Marín y Cos por Grahl, 31′ Lautaro Nuñez por Miori y Ariel Castellano por Gutiérrez, y 43′ Hofstetter por Federico.

Kimberley no pudo hacerse fuerte en el “José Alberto Valle” y cayó por la mínima ante Olimpo, en el marco de la quinta fecha del Torneo Federal A.

En lo que significó su primera derrota en el certamen, el “Dragón” mostró una mejor versión durante el primer tiempo. Con el apoyo de su gente, controló el trámite del partido, aunque le faltó profundidad en los últimos metros. Dominó territorialmente, pero generó pocas situaciones de riesgo en un desarrollo sin grandes emociones.

Del otro lado, Olimpo tampoco ofreció demasiado en ataque, en parte condicionado por la ausencia de su delantero Braian Guille, quien quedó fuera por una molestia muscular. El equipo bahiense se mostró partido y sin una referencia clara en el área.

La ocasión más clara de la primera etapa fue para el local: Rodrigo Ríos desbordó por izquierda y envió un pase atrás que encontró a Ever Ullúa en posición de gol, pero Martín Ferreyra apareció justo para cruzarse y desviar el remate cuando llevaba destino de red.

En el complemento, el desarrollo cambió. A los 17 minutos, Olimpo encontró la diferencia con una jugada precisa: luego de un gran pase del ex Kimberley Diego Ramirez, a Cristian Ibarra quien eludió al arquero Baez, y definió con el arco a su merced para poner el 1-o definitivo

Kimberley sintió el golpe y no logró reaccionar con claridad en el tramo final, mientras que la visita supo sostener la ventaja hasta el cierre.

En la próxima fecha, Kimberley buscará recuperarse cuando visite a Brown de Puerto Madryn.

Sintesis

Kimberley (0): Nicolás Báez; Tomás Localso, Máximo Masino, Leonel Aquino y Hernán Sosa; Mauricio Miori, Agustín Vázquez y Leandro Vella; Ever Ullúa, Santiago Castillo y Rodrigo Ríos. DT: Mariano Mignini.

Olimpo (1): Juan Pablo Lungarzo; Cristian Chimino, Néstor Moiraghi, Martín Ferreyra y Luciano Lapenta; Cristian Amarilla, Agustín Stancato, Diego Ramírez y Cristian Ibarra; Enzo Coacci y Federico González. DT: Carlos Mungo.

Cambios: ST 12' Antú Hernández por Coacci (O); 15' Leonardo Verón por Ríos (K); 22' Marcelo Olivera por Ibarra, Manuel Vargas por Amarilla y Agustín Bellone por Chimino (O); 23' Leonel Iriarte por Castillo, Laureano Tello por Miori y Jonathan Zárate por Vella (K); 34' Leonardo Hertel por González (O); 37' Valentino Ávalos por Sosa (K).