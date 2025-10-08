Tras el descenso producto de la derrota 5 a 0 en cancha de Arsenal, Alvarado no sólo perdió la categoría, sino también a su entrenador. Marcelo Vázquez fue el tercero en dirigir durante la pasada temporada, después de Alexis Matteo y Pablo Quatrocchi. El Torito buscará un nuevo rumbo en el Torneo Federal.

Desde el sábado, consumado el último puesto en la Zona A, la dirigencia de Alvarado pidió disculpas y se comprometió a revertir la imagen. "Hoy nos toca afrontar uno de los momentos más difíciles en mucho tiempo. Si bien nuestra historia conoce de lucha, de caídas y levantadas, el sueño de todos de llegar a la máxima categoría del ascenso se cumplió y seis años después damos un paso hacia atrás que no esperábamos", expresaron en un comunicado oficial.

Marcelo Vázquez no pudo dirigir en Sarandí debido a que fue suspendido por quejarse del arbitraje y sospechar del fútbol argentino, luego del empate contra All Boys. El cordobés, ex director de Güemes de Santiago del Estero, quedará libre de cara al próximo año, ya que estableció su desvinculación del cuadro de Mar del Plata.

