Así se jugará el federal A 2026

Tras confirmarse el fixture, restaba definir la fecha de inicio del certamen. Finalmente, el torneo comenzará el fin de semana del 21 y 22 de marzo.

El “Torito”, Alvarado, debutará ante Olimpo en condición de visitante.

Por su parte, el “Dragón”, Kimberley, iniciará su camino frente a Villa Mitre en el José Alberto Valle, también ese mismo fin de semana.

En tanto, Círculo Deportivo ya tiene también definido su cronograma para la temporada pero iniciará el certamen en condición de libre y tendrá su salida a las pistas el último fin de semana de marzo visitando a Villa Mitre.



Formato de competencia

El Federal A no sufrirá modificaciones respecto a la edición anterior. La primera fase estará dividida en cuatro zonas (una de diez equipos y tres de nueve).

Los mejores clasificarán a la Zona Campeonato, mientras que los restantes competirán en la Zona Reválida. En ambas instancias se conformarán dos grupos para disputar la segunda fase y posteriormente los playoffs, que desembocarán en las finales por el ascenso.

Fixture de Alvarado

1° fecha: vs. Olimpo (V)

2° fecha: vs. Guillermo Brown (L)

3° fecha: vs. Sol de Mayo (V)

4° fecha: vs. Kimberley (L)

5° fecha: vs. Círculo Deportivo (V)

6° fecha: vs. Villa Mitre (L)

7° fecha: vs. Germinal (V)

8° fecha: vs. Santamarina (L)

9° fecha: Libre

10° fecha: vs. Olimpo (L)

11° fecha: vs. Guillermo Brown (V)

12° fecha: vs. Sol de Mayo (L)

13° fecha: vs. Kimberley (V)

14° fecha: vs. Círculo Deportivo (L)

15° fecha: vs. Villa Mitre (V)

16° fecha: vs. Germinal (L)

17° fecha: vs. Santamarina (V)

18° fecha: Libre

Fixture de Kimberley

1° fecha: vs. Villa Mitre (L)

2° fecha: vs. Germinal (V)

3° fecha: vs. Santamarina (L)

4° fecha: vs. Alvarado (V)

5° fecha: vs. Olimpo (L)

6° fecha: vs. Guillermo Brown (V)

7° fecha: vs. Sol de Mayo (L)

8° fecha: Libre

9° fecha: vs. Círculo Deportivo (V)

10° fecha: vs. Villa Mitre (V)

11° fecha: vs. Germinal (L)

12° fecha: vs. Santamarina (V)

13° fecha: vs. Alvarado (L)

14° fecha: vs. Olimpo (V)

15° fecha: vs. Guillermo Brown (L)

16° fecha: vs. Sol de Mayo (V)

17° fecha: Libre

18° fecha: vs. Círculo Deportivo (L)

Fixture Círculo Deportivo

1° fecha: Libre

2° fecha: Villa Mitre (V)

3° fecha: Germinal (L)

4° fecha: Santamarina (V)

5° fecha: Alvarado (L)

6° fecha: Olimpo (V)

7° fecha: Guillermo Brown (L)

8° fecha: Sol de Mayo (V)

9° fecha: Kimberley (L)

10° fecha: Libre

11° fecha: Villa Mitre (L)

12° fecha: Germinal (V)

13° fecha: Santamarina (L)

14° fecha: Alvarado (V)

15° fecha: Olimpo (L)

16° fecha: Guillermo Brown (V)

17° fecha: Sol de Mayo (L)

18° fecha: Kimberley (V)





