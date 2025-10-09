Luego de confirmar la salida del entrenador Marcelo Vázquez, Alvarado informó que el delantero Marco Miori fue cedido a préstamo sin cargo y sin opción de compra a Deportivo Norte, que disputará el Torneo Regional Amateur. Además, podría recuperar al marplatense antes, en caso de hacer uso de la cláusula de repesca en diciembre.

Es un lugar conocido para Miori, ya que se formó en el conjunto de la Perla, y asimismo le servirá como preparación de cara al Federal A, donde el Torito buscará conseguir el ascenso a la segunda división del fútbol argentino. En la pasada temporada, el delantero disputó 22 partidos y convirtió un solo tanto.

El Torneo Regional Amateur tiene fecha de inicio el 19 de octubre y tanto Deportivo Norte como Atlético Mar del Plata se ubican en la Región Pampeana Sur, donde comparten grupo con Villa Díaz Vélez, de Necochea. Incluso, en la primera jornada se verán las caras en la cancha del Decano y luego, en la cuarta fecha programada para el 16 de noviembre, harán lo propio invirtiendo la localía.

