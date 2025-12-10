En las últimas horas, a través de un comunicado enviado por correo electrónico a los socios, el club informó que está evaluando distintas alternativas para mudar su localía.

La posibilidad de dejar el estadio José María Minella responde, principalmente, a cuestiones de costos y dimensiones. En caso de utilizar un estadio de menor capacidad, el club adelantó que la prioridad de ingreso en cada partido será para los socios que mantengan la cuota al día durante todo el 2025, incluyendo el pago del mes de diciembre.

En el ámbito del fútbol marplatense comenzaron a mencionarse distintas canchas como posibles sedes. Entre ellas, las dos opciones que surgieron con mayor fuerza fueron la cancha de Nación y la de San Lorenzo. Esta última aparece como la alternativa más firme, ya que dirigentes del club de la ruta 88 aseguraron que mantienen conversaciones con Alvarado para una eventual localía del “Torito”. Cabe remarcar que el estadio de San Lorenzo cuenta con habilitación para encuentros del Torneo Federal A.

Por otra parte, Alvarado todavía no anunció quién será su director técnico para el 2026. La designación del entrenador se espera como paso clave para comenzar con la conformación del próximo plantel.





