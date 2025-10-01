Este sábado a las 15.30 se juega la última fecha de la Primera Nacional, segunda división del fútbol argentino. Alvarado, el representante marplatense en la categoría, llega con la soga al cuello y está obligado a ganar (y esperar otro resultado) para salvarse del descenso.

Visita en Sarandí a Arsenal, que ya perdió la categoría, y una victoria le dará chances si no triunfa Almagro. Si este empata y Alvarado gana, irán a un partido desempate por la permanencia. Si Alvarado gana y Almagro pierde, se salva.

Almagro visitará a Güemes, que no juega por ningún objetivo y es el equipo de Pablo Troviggino, ladero del Chiqui Tapia. "Yo estuve ahí. Conozco bien", dijo Marcelo Vázquez luego de empatar con All Boys, quejarse del arbitraje y sospechar del fútbol argentino.

Tales acusaciones le valieron una "revancha" de los dirigentes. La AFA le abrió un expediente al entrenador y esperará su descargo, luego de que diga que "está todo muy sucio" en relación a la definición del campeonato.

Por otra parte, el plantel de Alvarado se alista para una verdadera "final" contra Arsenal. Y el partido ya tiene designación: Diego Ceballos será el árbtiro del encuentro. El juez de 47 años es recordado por una polémica final de Copa Argentina entre Boca y Rosario Central y, ahora, impartirá justicia en otro juego caliente y con suspicacias a su alrededor.

