Alumnos universitarios participaron en la Cámara de Diputados bonaerense del programa Poder estudiar, iniciativa impulsada por el diputado provincial Avelino Zurro. Los jóvenes son estudiantes que están cursando diversas carreras y residen en la cuarta sección electoral de la provincia.

Ads

Este año se realizó la sexta edición del programa de becas, el mismo estuvo destinado para cualquier estudiante universitario mayor de 18 años que, de acuerdo a la carrera que eligió, presente una idea que se pueda ejecutar en la ciudad o en el pueblo que nació.

En la reunión que encabezó Zurro participaron 47 alumnos y se presentaron 47 proyectos.

Ads

Puede interesarte

A propósito de la entrega de becas, el diputado planteó cuál es el objetivo principal al afirmar que “las becas que entregamos son para que los estudiantes puedan llevar adelante en su barrio, en su pueblo o en su club un proyecto de impacto comunitario”.

Felicitas Borges, becaria del año 2024, estuvo en la reunión y afirmó que “la oportunidad estuvo buenísima, sobre todo para poner en juego lo que nosotros estudiamos y aprendemos cada día, y haber podido llevar un aporte a nuestra comunidad”.

Ads

En las ediciones anteriores más de 250 jóvenes alumnos de la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de La Pampa en Olavarría, Quilmes, Mar del Plata, Trenque Lauquen y San Luis, entre otros lugares, accedieron a la beca Poder estudiar.