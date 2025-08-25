Los estudiantes de la Escuela Técnica “Héroes de Malvinas” de Villa Gesell desarrollaron un UTV adaptado especialmente para personas con movilidad reducida, un innovador proyecto que fue presentado en la ChocoGesell y en la 32° Feria de Ciencias, donde obtuvo el pase a la instancia provincial.

Este vehículo cuenta con plataforma, puerta especial y baranda de seguridad, garantizando comodidad y accesibilidad para quienes utilizan silla de ruedas. Pero más allá de la construcción, los alumnos destacaron la importancia de promover los derechos y brindar herramientas inclusivas a la comunidad.

De cara a la etapa provincial de la feria, el grupo de jóvenes necesita sumar insumos y materiales para continuar con el proyecto, por lo que pusieron a disposición el correo electrónico [email protected] para que aquellos interesados en colaborar puedan comunicarse.

Por su lado, desde la Municipalidad de Villa Gesell les dedicaron el siguiente mensaje: “Felicitamos a estos jóvenes por su compromiso, creatividad y por demostrar que la educación pública es un motor de innovación, inclusión y esperanza para toda la sociedad”.

