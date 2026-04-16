El Gobierno de Javier Milei, se prepara para respaldar a uno de sus principales funcionarios, mientras anticipa críticas por las denuncias vinculadas a viajes, patrimonio y movimientos financieros del jefe de Gabinete. Según trascendió, el funcionario deberá responder un volumen inédito de más de 4800 preguntas formuladas por los distintos bloques legislativos.

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Desde la oposición buscan capitalizar el desgaste político de Adorni y ya anticiparon que insistirán con su interpelación una vez finalizada la exposición. Los principales ejes de cuestionamiento giran en torno a presuntos incrementos patrimoniales, el uso de aviones privados y viajes oficiales que generaron polémica en las últimas semanas.

La estrategia opositora apunta a exponer contradicciones en el discurso oficial y profundizar el costo político del funcionario en un contexto donde las investigaciones judiciales siguen avanzando.

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Del otro lado, el oficialismo ya delineó su respuesta. En la Casa Rosada preparan una contraofensiva centrada en cuestionar la transparencia de los propios legisladores opositores. El foco estará puesto en las declaraciones juradas, donde detectaron que cerca del 22% de los diputados no presentó esa documentación obligatoria.

Con ese argumento, el bloque de La Libertad Avanza buscará equilibrar el debate y desviar parte de las críticas hacia la oposición, en una estrategia que combina defensa política con ataque directo.

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Además, en el oficialismo no descartan una fuerte presencia en el recinto para blindar al jefe de Gabinete, e incluso se analiza la posibilidad de gestos políticos de alto nivel para reforzar ese respaldo.

La sesión informativa no solo estará marcada por el contenido del informe de gestión, sino también por el contexto político que la rodea. La exposición de Adorni llega en medio de investigaciones judiciales, tensiones internas y una agenda legislativa cargada de proyectos sensibles.

En este marco, el Congreso se convertirá en un nuevo campo de batalla entre el oficialismo y la oposición, donde ambos espacios buscarán posicionarse de cara a los próximos desafíos políticos.