Al momento de analizar el sector inmobiliario, Tigre tiene tres mercados de alquiler importantes y muy diferentes entre sí. Por un lado tenés las localidades continentales, la parte de tierra firme del partido, con zonas como Don Torcuato, General Pacheco, Benavídez y Rincón de Milberg. Por otro, los barrios cerrados de Nordelta, Santa Bárbara, Marinas Golf y Boat Center. Y por último las islas del Delta, divididas en secciones a las que solo llegás navegando. Entender la diferencia entre cada mercado te ahorra meses de búsqueda. Seguí leyendo que acá te contamos todo lo que necesitás saber al momento de buscar una casa en alquiler en Tigre.

Ads

Antes de filtrar por metros cuadrados, definí en qué Tigre querés vivir. Para decidirte, un factor fundamental son las expensas. Podés pasar de costos casi nulos en la parte continental a equiparar el precio mensual de un alquiler en barrios de Nordelta como Carpinchos. Por eso, si estás buscando una casa en alquiler en Tigre en portales como Argenprop, filtrá el precio de las expensas. Para que tengas referencia, en los barrios premium de Nordelta como Los Castores las expensas pueden acercarse al millón mensual, y cerca del 50% de ese gasto se va en seguridad privada.

Otro aspecto clave al momento de alquilar es el marco legal. Desde 2023, ya no hay un plazo mínimo obligatorio, se acuerda entre las partes. También pueden decidir libremente la moneda, el índice de ajuste y la frecuencia. Lo más común hoy son ajustes trimestrales o cuatrimestrales por IPC del INDEC.

Ads

Para el promedio de mercado, en Nordelta el alquiler de una casa familiar ronda los 3.600 dólares mensuales. En desarrollos de Rincón de Milberg como Isla del Sol o La Escondida estás cerca de los 3.500. Son cifras de mercado abierto, no listas oficiales, así que tomá la franja como orientación y negociá desde ahí.

Puede interesarte

La oferta de casa en alquiler en Tigre en la zona continental se concentra en Rincón de Milberg, Don Torcuato, General Pacheco y el casco urbano. Si estás pensando buscar por esa zona, tené en cuenta que varios sectores cercanos al río Luján, sobre todo en Dique Luján y partes bajas de Rincón de Milberg, tienen problemas de drenaje cuando hay sudestada.

Ads

Si estás pensando en un barrio cerrado, no te olvides de pedir el reglamento interno. Cada country tiene reglas propias sobre mascotas, obras, alquileres temporarios, horarios de mudanza y uso de amenities. Lo mismo aplica a Santa Bárbara, Santa María de Tigre, Boat Center y Los Álamos. Pedí el reglamento. Pedí la última liquidación de expensas. Pedí el detalle de qué incluye, seguridad, mantenimiento de calles, servicio náutico en los barrios con laguna. Hoy el 27,5% de los hogares de Nordelta son inquilinos, así que el mercado de alquiler ahí está muy activo.

Si lo tuyo es el Delta, sí o sí tenés que viajar en la lancha colectiva para conocer la experiencia antes de firmar. La Primera Sección es la más habitada y abarca 220 kilómetros cuadrados de islas dentro del partido. El eje principal es el río Sarmiento. La Segunda Sección, sobre el Paraná de las Palmas, está a una hora o más y la mayoría de las casas necesitan generador. El transporte público sale de los muelles 2 y 3, se paga con SUBE y tiene tarifa diferenciada para residentes.

Un último consejo de oficio. Visitá tres propiedades como mínimo antes de decidir, aunque la primera te parezca perfecta. La oferta en Tigre es enorme y comparar te ayuda a detectar si realmente tiene un buen precio de canon y expensas para lo que ofrece.

Ads