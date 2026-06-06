Franco Colapinto completó la clasificación del Gran Premio de Mónaco en la 14ª posición y, una vez finalizada la actividad en pista, desde Alpine buscaron poner en contexto su rendimiento. El jefe de la escudería francesa advirtió que el argentino aún necesita tiempo para familiarizarse completamente con el monoplaza y adaptarse a las exigencias de un equipo que compite en la máxima categoría del automovilismo mundial.

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La postura de la estructura francesa apunta a moderar las expectativas que se generaron alrededor del joven piloto, especialmente después de sus primeras actuaciones en la Fórmula 1. Según explicaron desde el equipo, el proceso de aprendizaje continúa y todavía resulta apresurado realizar evaluaciones definitivas sobre su verdadero potencial dentro de Alpine.

En una jornada de gran paridad, Colapinto consiguió superar el primer corte clasificatorio y meterse en la Q2. Sin embargo, no logró dar el salto a la ronda decisiva y terminó 14°, mientras que Pierre Gasly alcanzó la Q3 y obtuvo una mejor ubicación para la carrera.

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Desde la dirección deportiva remarcaron que el circuito callejero de Mónaco representa uno de los desafíos más complejos del calendario por su escaso margen de error, la cercanía de los muros y las características únicas del trazado. En ese contexto, consideraron que el argentino continúa acumulando experiencia valiosa en condiciones de máxima exigencia.

El mensaje transmitido por Alpine también buscó frenar las comparaciones inmediatas y recordar que la adaptación de un piloto a un nuevo auto requiere tiempo, kilómetros en pista y conocimiento profundo del funcionamiento del equipo. La intención es que el crecimiento deportivo se produzca de manera progresiva, sin que la presión por los resultados inmediatos altere ese proceso.

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Pese a no ubicarse entre los diez mejores tiempos, Colapinto volvió a mostrar competitividad dentro de una zona media extremadamente pareja, donde apenas unas décimas de segundo marcaron diferencias significativas entre varios pilotos. Esa situación alimenta el optimismo interno respecto de su evolución a medida que acumule experiencia.

De cara a la carrera, el argentino buscará avanzar posiciones en un escenario históricamente complicado para los sobrepasos, donde la estrategia, las detenciones en boxes y la gestión de neumáticos suelen desempeñar un papel determinante. Mientras tanto, en Alpine mantienen la confianza en su proyección, aunque insisten en que el análisis de su rendimiento debe realizarse con una mirada de mediano plazo y no únicamente a partir de los resultados obtenidos en una clasificación.

La escudería considera que las próximas competencias permitirán tener una imagen más clara sobre la evolución del piloto argentino, que continúa dando sus primeros pasos dentro de uno de los desafíos más exigentes del automovilismo internacional.

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