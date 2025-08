En medio de las acusaciones cruzadas por el desplazamiento de forma preventiva de 24 oficiales de la Policía a los que se lo investiga por conspirar contra la fuerza, el ministro de Seguridad, Javier Alonso, ofreció este viernes precisiones sobre la denuncia judicial que ya está en curso.

El funcionario de Axel Kicillof aseguró que el grupo de efectivos cercano a Maximiliano Bondarenko, candidato a diputado provincial de La Libertad Avanza (LLA) usaban las oficinas del Estado para organizar actos, asesora y filtrar información a legisladores libertarios.

“Ellos empiezan a dar asesoramiento en materia de seguridad. Además, facilitan información a los legisladores sobre operativos policiales. Se está castigando porque están desarrollando una actividad que está prohibida”, dijo Alonso en diálogo con el canal de streaming de Infobae. Y agregó: “No estamos persiguiendo a nadie por lo que piensa, sino por acciones incompatibles con el uniforme”.

En medio de la denuncia que recayó ante el fiscal de turno subrogante Álvaro Garganta, el ministro dio detalles de cómo los policías desplazados habían montado una especie de “consultora política” con ramificaciones partidarias. “No se echó a nadie, hay una desafección. Significa que pasan a disponibilidad y dejan sus cargos para poder investigarlos. No por su simpatía política. Nunca perseguimos a nadie por lo que piensa, lo que está claro es que no pueden desarrollar una acción de política partidaria. Eso está prohibido”, agregó.

El texto de la denuncia entregada a Asuntos Internos de manera anónima detalla el armado de una estructura paralela dentro de la fuerza, que incluía el uso de oficinas y salones oficiales para eventos vinculados a la fuerza que comanda Javier Milei y el apoyo directo a Bondarenko. “Estas oficinas descentralizadas arman una estructura que empieza a funcionar como una consultora política”, explicó el ministro.

Entre los hechos más graves, señaló que “facilitaron información a legisladores nacionales sobre operativos policiales”, desdibujando los límites entre custodios de la ley y operadores partidarios. “Se está sancionando porque se desarrolló una actividad que está prohibida. Lo que no se permite bajo ninguna circunstancia es la utilización del aparato policial para fines políticos”, explicó.

Sobre los dichos de Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación, quien vinculó la decisión a una persecución a la Policía, Alonso los rechazó y dio más precisiones sobre el rol del candidato a diputado por la Tercera. “La denuncia surge de alguien dentro del mismo grupo. Es quien manda la información. Eso llega cuando se conoce la candidatura de Bondarenko. No creo que la ministra estuvo al tanto, no lo sé. Pero un policía retirado no puede comandar ni tener reuniones con policías en funciones. Lo que pedía Bondarenko estaba en las computadoras. La responsabilidad es del jefe de la Policía que subordinó a otros oficiales a ese armado”, destacó.

El expediente en manos del fiscal Garganta incluye testimonios, registros informáticos de comunicaciones y la revisión de salones policiales utilizados para actos políticos. “Será la investigación la que determine eventuales sanciones administrativas, e incluso judiciales si corresponde”, cerró.

Fuente: DIB.