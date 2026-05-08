Personal de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) Mar del Plata realizó una serie de allanamientos en distintos puntos de la ciudad en el marco de una causa que investiga la difusión de material íntimo protagonizado por una adolescente menor de edad.

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La investigación es llevada adelante por la UFI del Joven N°1, a cargo de la fiscal Mariana Baqueiro, y está vinculada a la presunta producción y circulación de representaciones sexuales de menores de 18 años.

Según informaron fuentes vinculadas a la causa, la denuncia fue radicada el 26 de abril por la madre de una joven de 15 años, quien tomó conocimiento de que un video íntimo de su hija estaba siendo compartido entre distintos adolescentes.

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De acuerdo a la investigación, el contenido habría sido grabado en 2024, cuando la menor tenía 13 años, y enviado en ese momento a quien era su pareja, también menor de edad.

A partir de las tareas realizadas por el Gabinete de Menores de la DDI, los investigadores establecieron que el material no solo habría sido difundido por el exnovio de la adolescente, sino también por otros tres jóvenes vinculados a él.

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Con los elementos reunidos durante la pesquisa, la Justicia autorizó cinco allanamientos en domicilios ubicados en distintos barrios de Mar del Plata.

Durante los procedimientos se secuestraron tres CPU y cuatro teléfonos celulares, que serán sometidos a peritajes informáticos. Además, cuatro menores fueron notificados de la formación de la causa