Un hombre de 36 años fue arrestado en la ciudad santafecina de Granadero Baigorria luego de un allanamiento realizado por una causa de abuso sexual. Al ingresar al domicilio, los agentes encontraron a una mujer con visibles golpes en su cara, quien manifestó estar secuestrada.

Ads

En el procedimiento trabajó personal del Área de Investigación de Violencia de Género, Sexual y Familiar de la Policía de Investigaciones (PDI), quienes asistieron inmediatamente a la víctima, de 33 años. De acuerdo con la información oficial, tenía un hematoma en el ojo izquierdo y refirió haber sido agredida por el hombre el último domingo.

El procedimiento se llevó a cabo este jueves en una vivienda ubicada en Catriel al 600 del barrio Martín Fierro, según consignó el medio local Rosario3, a partir de una orden emitida por la fiscal Georgina Cherara, de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual.

Ads

Los agentes se presentaron en el domicilio y, tras no obtener respuesta al llamado en la puerta, irrumpieron utilizando un ariete. En el interior de la vivienda localizaron a C. V., quien era buscado por una investigación de abuso sexual con acceso carnal. Además, secuestraron dos teléfonos celulares, los cuales serán sometidos a peritajes en el marco de la causa.

Por su parte, la mujer secuestrada en el inmueble relató que el sospechoso le había clonado su dispositivo móvil y que desde entonces no había podido volver a salir, ni tampoco comunicarse con su familia, aunque no se informó desde cuándo estaba secuestrada. En su declaración ante los agentes, aseguró que estaba bajo amenazas de muerte.

Ads

El acusado fue trasladado a una dependencia policial, quedando a disposición de la Justicia mientras continúan las actuaciones relacionadas con la investigación inicial de abuso sexual y la nueva causa que podría sumarse por lesiones y violencia de género.

Puede interesarte

Fuente: Infobae.