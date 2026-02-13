La investigación de un violento robo culminó con un allanamiento en una vivienda del barrio La Trinidad, donde personal del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría Octava, junto al GTO, la Subcomisaría Camet y el Grupo de Apoyo Departamental (GAD) procedió al secuestro de una granada de mano, tres proyectiles y cinco teléfonos celulares, además de la identificación de cinco personas.

Según indicaron fuentes policiales, ante el hallazgo del artefacto explosivo, intervino personal especializado de la Dirección de Explosivos, que confirmó que se trataba de una granada de guerra activa. El elemento fue debidamente preservado para su posterior detonación controlada en un lugar estratégico a designar.

La investigación se inició el pasado lunes, cuando un hombre de 64 años denunció haber sido víctima de un robo agravado en su vivienda del barrio Colina Alegre. Según la denuncia, cuatro sujetos con el rostro cubierto ingresaron al domicilio por el patio trasero sin ejercer violencia, intimidaron a los moradores y sustrajeron un automóvil Toyota Corolla gris, dinero en efectivo y teléfonos celulares. Las víctimas no resultaron lesionadas.

Tras tareas investigativas, análisis de material fílmico y geolocalización, se reunieron elementos probatorios que permitieron solicitar y obtener la orden de allanamiento concretada en las últimas horas. La investigación continúa para determinar la posible vinculación de los identificados con el hecho denunciado.

El allanamiento se realizó en un domicilio de Calle 12 y el kilómetro 393 de la Ruta Provincial 2, por disposición de la Fiscalía a cargo de Mariano Moyano. Allí, como se indicó, se procedió al secuestro de una granada de mano M21 con carga explosiva activa y apta para detonación, tres proyectiles intactos calibres .38 y .22, y cinco teléfonos celulares.

Además, en el lugar fueron identificadas cinco personas mayores de edad: tres mujeres de 25, 26 y 47 años, y dos hombres de 25 y 26, quienes quedaron supeditados a la formación de causa bajo la carátula “averiguación de Ilícito”, conforme a lo dispuesto por la Fiscalía interviniente.