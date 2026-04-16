Un allanamiento por una causa de coacción agravada permitió el secuestro de un arma de fuego en Mar del Plata, aunque el imputado no fue hallado en el domicilio y permanece prófugo.

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El procedimiento fue llevado adelante por personal de la comisaría cuarta, en el marco de una investigación con intervención de la UFI N°6, a cargo de la fiscal Romina Díaz, y el Juzgado de Garantías N°4.

Las tareas incluyeron relevamiento de cámaras de seguridad, toma de testimonios y análisis de registros de lectores de patentes (LPR), lo que permitió identificar el vehículo utilizado en el hecho y posteriormente establecer la identidad y el domicilio del sospechoso, un hombre de 41 años.

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Con esos elementos, la Justicia ordenó un allanamiento en una vivienda ubicada en la zona de Guayana al 1000. El operativo se realizó con apoyo del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) y personal del Grupo Táctico Operativo (GTO), que irrumpieron en el inmueble sin encontrar al imputado.

Durante la requisa, los efectivos secuestraron una pistola calibre .22 sin numeración visible, un cargador y cuatro municiones del mismo calibre, elementos que quedaron a disposición de la investigación.

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De acuerdo a la causa, el hecho que originó la medida ocurrió el 7 de marzo, cuando la víctima denunció haber sido amenazada con un arma de fuego por un hombre que le exigía la propiedad donde reside.

Tras el procedimiento, la fiscalía dispuso continuar con las tareas investigativas para dar con el paradero del imputado, así como avanzar con las pericias sobre el arma secuestrada.