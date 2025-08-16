Una mujer de 35 años fue detenida en el marco de un allanamiento en un domicilio del barrio Bosque Peralta Ramos donde personal policial secuestró elementos relacionados con el robo de una moto ocurrido el pasado domingo.

Ese día, una mujer de 25 años denunció haber sido abordada en la intersección de Ruta 11 y Houssay por cinco hombres encapuchados, uno de ellos armado, quienes le sustrajeron su motovehículo Motomel B110, color azul.

Según la víctima, uno de los agresores, identificado como “Dylan, menor”, sería del barrio Parque Peña. A través de averiguaciones personales, la denunciante señaló que su motocicleta podría estar en una vivienda de la calle Los Talas, aunque no pudo precisar el número.

Finalmente, la investigación policial determinó que la moto podría estar en un domicilio de Los Talas 4600. Durante el allanamiento, autorizado por orden judicial, se secuestraron tres teléfonos celulares de diversas marcas, plásticos de carenado de un motovehículo Benelli, cachas de motovehículos y una chapa patente con pedido de secuestro activo solicitado por la Comisaría Primera desde el 20 de agosto de 2024.

La operación fue coordinada por el Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría Decimoquinta, junto al Grupo de Apoyo Departamental, bajo la dirección de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJE) N°4, a cargo de Carlos Russo, y la Oficina de Delitos contra la Propiedad Automotor (ODCPA), dirigida por Lorena Irigoyen.

Precisamente Irigoyen dispuso la aprehensión de la mujer de 35 años presente en el domicilio, la notificación correspondiente y el resguardo de los elementos secuestrados en la dependencia policial. Sin embargo, Russo no adoptó medidas restrictivas, por lo que la aprehendida recuperó su libertad luego de las actuaciones de rigor.