Un importante operativo policial se llevó adelante en una vivienda ubicada en Goñi al 2.900, donde se investigaba a una banda de delincuentes acusada de protagonizar al menos cuatro violentos robos a choferes de aplicaciones en Mar del Plata.

La intervención, ordenada por la fiscal Lorena Hirigoyen, estuvo a cargo de efectivos de la Subcomisaría Parque Hermoso con apoyo de los destacamentos Mogotes, Ferrocarril, el Gabinete Técnico de la Comisaría Octava, Infantería y el Grupo de Apoyo Departamental.

Dentro del domicilio, los agentes encontraron elementos que vinculan a los sospechosos con los asaltos, como una llave con control de alarma de un Chevrolet Prisma robado días atrás, documentación de un Fiat Palio con pedido de secuestro, dos pantalones deportivos que habrían sido utilizados en varios de los hechos, una cuchilla de 25 centímetros y cinco celulares.

Aunque los dos sindicados como autores no estaban en el lugar al momento del allanamiento, la Fiscalía avaló el procedimiento y ordenó profundizar la investigación para detenerlos.

Además, los investigadores lograron reconstruir una secuencia de robos con un mismo patrón: ataques a choferes de DiDi y Uber mediante amenazas con armas blancas y de fuego.

El primero de los robos tuvo lugar el 28 de junio. En ese caso, la víctima fue un conductor de Uber de 64 años, a quien lo amenazaron con un revólver en Baigorrita y De los Reservistas, y los delincuentes se llevaron su Chevrolet Corsa, su teléfono y 80 mil pesos en efectivo.

En tanto, el siguiente asalto por este grupo ocurrió el 15 de agosto, cuando un chofer de DIDI que había levantado a un pasajero en Gutemberg e Inda fue asaltado en Cacique Tohel y Brumana. Tras exhibirle un arma blanca, lo hicieron descender de su Ford Fiesta Max y le robaron dinero y pertenencias.

Una semana más tarde, el 23 de agosto, también tres hombres le robaron el vehículo a una mujer que circulaba en la zona de las avenidas Polonia y Mario Bravo, mientras que el último de ellos ocurrió el pasado sábado cuando una conductora de DiDi fue despojada de su Chevrolet Prisma en Catriel y Canessa. Sin embargo, el rastreo satelital del vehículo permitió ubicarlo en la misma casa allanada hoy y restituirlo a la dueña.

Los cuatro episodios, cometidos en apenas dos meses, refuerzan la hipótesis de que se trata de una banda dedicada a asaltar conductores de plataformas, moviéndose por distintas zonas de la ciudad y usando tanto cuchillas como armas de fuego.