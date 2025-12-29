Un allanamiento en Mar del Plata permitió avanzar en una causa por el robo de una moto, ocurrido a mediados de diciembre, y dejó al descubierto un domicilio con autopartes y herramientas usadas para robar rodados.

Todo comenzó el 15 de diciembre, cuando un hombre de 40 años dejó estacionada su Brava Nevada 110 cc en la zona de La Pampa al 800. La moto estaba bien asegurada, con candado y traba volante. Pero horas más tarde, cerca de la medianoche, se encontró con una escena increíble: cinco personas, en dos motos, se llevaban su rodado arrastrándolo.

Tras la denuncia, se activó la búsqueda del vehículo y se iniciaron tareas investigativas. Con el paso de los días, el análisis de cámaras de seguridad privadas fue clave para que el Grupo Táctico Operativo de la Comisaría Cuarta lograra identificar a uno de los presuntos involucrados.

Con esos datos, y con apoyo del Grupo GAD, se concretó un allanamiento en una vivienda de la calle Strobel al 8400, en el barrio Los Tilos. Allí, los efectivos secuestraron una importante cantidad de autopartes de motos 110 cc, entre ellas estéticas completas, espejos, carburador, escape, guardabarros, horquilla delantera y un corta pernos, una herramienta clave para forzar medidas de seguridad.

El imputado es un joven de 23 años, quien fue notificado por el delito de robo agravado de vehículo dejado en la vía pública. Por el momento, no se dispusieron medidas restrictivas de la libertad, aunque todos los elementos encontrados quedaron a disposición de la Justicia.

La investigación sigue en marcha y no se descarta que aparezcan más implicados, ya que el robo habría sido cometido por un grupo. El caso vuelve a poner el foco en una modalidad delictiva que se repite en distintos puntos de la ciudad y genera preocupación entre los vecinos.