Un importante operativo antidrogas se llevó adelante en el barrio San Martín, donde personal de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas Mar del Plata ejecutó allanamientos en una vivienda ubicada en García Lorca, entre Roque Sáenz Peña y Esteban Echeverría.

La intervención fue ordenada por el Juzgado de Garantías N° 3, a cargo de la jueza Rosa Frende, en el marco de una investigación dirigida por los fiscales de Estupefacientes Daniela Ledesma y Pablo Cistoldi.

Durante las requisas, los efectivos secuestraron una importante cantidad de cocaína fraccionada en dosis listas para su comercialización, además de teléfonos celulares y dinero en cambio que se presume provenía de la actividad ilegal. Según confirmaron fuentes del caso, entre los detenidos se encontraban madre e hija, lo que sorprendió incluso a los investigadores.

La pesquisa había comenzado en julio, tras un oficio judicial de la fiscalía especializada. A partir de tareas encubiertas y vigilancias realizadas por personal de Drogas Ilícitas, se logró certificar que al menos un hombre y dos mujeres realizaban ventas de clorhidrato de cocaína desde la vivienda allanada, operando como un punto activo de comercialización barrial.

Como resultado, fue aprehendido un joven de 26 años que quedó alojado en la Unidad Penal 44, mientras que las mujeres detenidas, de 37 y 19 años, fueron trasladadas a la Alcaidía de la Unidad Penal 50. Los tres están imputados por el delito de Comercialización de Estupefacientes en el marco de la Ley 23.737.

Tras el operativo, los detenidos fueron trasladados a Tribunales para ser indagados. La causa continúa en trámite con nuevas medidas probatorias ordenadas por la fiscalía.