En el marco de una investigación por presunta contaminación a través de descargas a la red colectora de Obras Sanitarias y el Mar Argentino que lleva adelante el Área de Investigación y Litigio de Casos Sencillos, a cargo del fiscal Carlos Martínez, la Policía Federal Argentina (PFA) realizó este miércoles un allanamiento en el predio del parque marino “Aquarium” con el objetivo de tomar muestras de los vuelcos detectados y determinar una posible infracción a la ley 24.051 de Residuos Peligrosos.

En la investigación, que contó con la intervención de los auxiliares fiscales Agustín Roldán y Victoria Piro, tanto la División Unidad Operativa Federal (DUOF) como la División Delitos Ambientales (ambas dependencias de la PFA) llevaron adelante distintas medidas dispuestas por la fiscalía.

En base a ello, se detectaron distintos caños que realizarían vuelcos a la colectora de Obras Sanitarias y al Mar Argentino y que podrían contaminar de un modo peligroso para la salud, el agua y el ambiente en general. Ese líquido contendría materia orgánica y otros compuestos a determinar, producto de la actividad que se desarrolla en el predio.

En la causa, se investiga a la sociedad responsable del predio y a sus actuales directores, quienes fueron administradores del lugar. Cabe aclarar que si bien el lugar cerró sus puertas al público en marzo de este año, continúa al cuidado de los animales que aún permanecen allí.

Foto: División Unidad Operativa Federal (DUOF) de la Policía Federal Argentina

Del procedimiento autorizado por el Juzgado de Garantías N°1 de Mar del Plata y realizado durante esta jornada participó personal de Obras Sanitarias Sociedad de Estado (sede Mar del Plata) y de la Autoridad del Agua de la provincia de Buenos Aires, a los fines de constatar la existencia de los vuelcos contaminantes. El caso comenzó luego de una denuncia recibida en el Área de Atención Inicial y que pasó luego al Área de Investigación y Litigio de Casos Sencillos de la Unidad Fiscal Mar del Plata, que dirige el fiscal general Daniel Eduardo Adler.

Fuente: Fiscales.gob.ar