La Prefectura Naval Argentina llevó adelante un nuevo allanamiento en Mar del Plata en el marco de una causa por presuntas infracciones a la Ley de Marcas y al Código Aduanero. El procedimiento se realizó en un comercio ubicado en pleno centro de la ciudad, a pocos metros de la costa, y culminó con el secuestro de mercadería valuada en más de 40 millones de pesos.

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El operativo fue concretado por efectivos de la PNA junto a personal de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), tras una orden emitida por el Juzgado Federal Nº1 de Mar del Plata, a cargo de Santiago Inchausti, con intervención de la Fiscalía Federal Nº1.

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Durante el allanamiento se incautaron prendas de vestir, mochilas, gorras, pelotas de fútbol y otros productos de origen nacional y extranjero que estarían en infracción. Además, los agentes secuestraron dinero en efectivo, dispositivos electrónicos y documentación considerada relevante para la investigación judicial.

Por disposición del Juzgado, el responsable del local fue trasladado a la sede local de Prefectura para su identificación y notificación formal de una prohibición de salida del país. Desde la fuerza remarcaron que se trata del segundo procedimiento de estas características realizado en los últimos 30 días en Mar del Plata, luego de los seis allanamientos simultáneos efectuados en abril en distintos puntos de la ciudad.

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