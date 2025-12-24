La Justicia federal allanó este martes, por orden del juez en lo Penal y Económico Marcelo Aguinsky, un estudio contable en Lomas de Zamora vinculado a la empresa dueña de la mansión de Pilar —donde tras un allanamiento se encontraron objetos con el nombre de Pablo Toviggino, el número dos de la Asociación de Fútbol Argentino—.

El procedimiento comenzó pasadas las 20 en el Departamento A del sexto piso del edificio ubicado en Manuel Acevedo 83 de Lomas de Zamora.

El lugar del operativo es un estudio que comparten varios contadores. Además, en el edificio hay bufetes de abogados.

El inicio del allanamiento sufrió una demora porque se necesitaba un veedor del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Finalmente pudo hacerse con éxito.

La Justicia buscaba documentos que pudieran explicar los vínculos entre la empresa Malte SRL y las firmas Central Park Drinks y Real Central SRL. Todas las compañías aparecen asociadas a la mansión de Villa Rosa, en Pilar atribuída a Pablo Toviggino.

Las empresas investigadas por la Justicia

La firma Real Central SRL -que antes operaba como Central Park Drinks SRL- quedó en medio de la sospecha luego de una denuncia de la Coalición Cívica, en donde se la acusaba como la compradora de la megaestancia de diez hectáreas que podría estar vinculada a Claudio “Chiqui” Tapia", presidente de la AFA, o a Pablo Toviggino, tesorero de la entidad.

Asimismo, la empresa aparece como propietaria de otra mansión de un exclusivo country de Pilar y de una flota de 59 autos de lujos. Estos datos surgen de documentación de expensas y registros de propiedad y del Registro Nacional de la Propiedad Automotor.

La firma, integrada por Luciano Pantano y Ana Lucía Conte, ya estaba bajo la lupa tras la presentación que realizó la Coalición Cívica ante la Procelac y la Casación Federal.

En esa denuncia, la fuerza encabezada por Elisa Carrió sostuvo que el 30 de mayo de 2024 Real Central SRL compró una propiedad de 105.308,80 m² en Villa Rosa, compuesta por dos lotes que conforman una quinta con autos de colección, pista de entrenamiento equino, haras, helipuerto e instalaciones deportivas.

Según la denuncia, la firma Real Central SRL habría adquirido una lujosa mansión en Pilar. (Foto: Telenoche).

Los denunciantes remarcaron que los ingresos de los socios no serían compatibles con semejante patrimonio: Conte era monotributista social y jubilada; Pantano, monotributista de categoría G, con un máximo de facturación anual de $40 millones.

En el avance de la investigación judicial que rodea a la mansión, se sumó una prueba contundente: se trata de las cédulas azules de una serie de autos de lujo que conectan a los vehículos hallados en Pilar con el entorno familiar de Toviggino.

En uno de esos documentos, Central Park Drinks SRL figura como el titular de un Audi R8, de uso privado.

Una de las cédulas azules de los autos de lujo vinculados a Pablo Toviggino. (Foto: TN)

Otra de las cédulas corresponde a un Porsche 911 Carrera 4 GTS, también de uso privado y sin vencimiento. En este caso, el titular es Servicios Lindor S.A., con domicilio en Paraná 861, piso 2 “C”, el mismo domicilio que figura para Malte S.R.L., otra de las sociedades mencionadas en la causa por la mansión.

La documentación societaria permite identificar como expresidente de Servicios Lindor S.A. a Mauro Javier Paz, exdirector de Fútbol Femenino de la AFA, quien además integró Malte S.R.L., señalada como segunda dueña del inmueble, y es descripto como una persona de estrecha cercanía con Toviggino.

Fuente: TN