La vivienda de un sujeto acusado de amenazar de muerte ayer a un hombre en una plaza de Magallanes y Ciudad de Bragado fue allanado hoy por fuerzas policiales, que encontraron en el lugar un arma de fuego, municiones y cargadores, aunque el imputado no estaba presente.

El allanamiento se realizó en una vivienda del barrio Las Américas. Según consta en la denuncia, la víctima de 35 años se encontraba en el espacio público cuando se hizo presente el imputado, quien sin mediar palabra extrajo un arma de fuego y comenzó a amenazarlo de muerte, para luego retirarse del lugar.

A raíz del hecho, se iniciaron actuaciones caratuladas “amenazas agravadas”. Efectivos del Grupo Técnico Operativo de la Comisaría Decimoprimera llevaron adelante diversas tareas investigativas que permitieron acreditar la autoría del episodio y reunir los elementos probatorios necesarios para solicitar una orden de allanamiento.

Analizada la prueba recolectada, el Juzgado de Garantías N°5 libró una orden de allanamiento y registro, que fue ejecutada en un inmueble del barrio Las Américas con la colaboración del Grupo Departamental de Apoyo.

Durante el procedimiento, en la habitación del imputado se secuestró un arma de fuego tipo pistola marca Brownie, calibre 9 mm, veintiuna municiones calibre 9 mm intactas y dos cargadores del mismo calibre.

