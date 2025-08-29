La Justicia de Garantías de Mar del Plata, a cargo de la jueza Graciela Trill, avaló un allanamiento en dos departamentos ubicados en el complejo habitacional del SOIP, en la zona de Avenida Antártida Argentina al 3500.

El procedimiento fue ordenado en el marco de una investigación por explotación económica de la prostitución de personas mayores de edad. Durante el operativo, una víctima fue rescatada y trasladada al Hospital Interzonal de Agudos (HIGA) para recibir atención médica.

Desde el Nosocomio indicaron a El Marplatense que la joven de 20 años tiene problemas de consumo, pero que se encuentra estable y en breve tendrá el alta.

Según trascendió, solo uno de los departamentos reviste interés directo para la causa. En relación al caso, la Justicia confirmó que hay un imputado detenido, quien quedó a disposición de la jueza de Garantías.

La investigación se inició hace algunos días a partir de una denuncia realizada al 911, por lo que se encuentra en una etapa incipiente. Los investigadores adelantaron que todavía restan medidas de prueba por concretar y que trabajan en la búsqueda de más posibles víctimas.

