La fiscal Florencia Salas confirmó que el Juzgado de Garantías N°6 otorgó una orden de allanamiento de la Comisaría Tercera. El operativo tuvo como objetivo localizar una declaración testimonial de una víctima que, según explicó, había sido aportada en sede policial pero no estaba incorporada al expediente.

“El allanamiento fue solicitado porque advertimos que una declaración de la víctima no estaba agregada al sumario. En ese testimonio, ella identificaba a dos personas como autores del hecho y acompañaba pruebas como videos y audios. Al no aparecer en la causa, iniciamos una investigación para determinar qué sucedió”, señaló la fiscal en diálogo con El Marplatense.

De acuerdo al relato de la fiscal, en un primer momento la víctima había planteado sospechas sobre su expareja. La comisaría elaboró actuaciones y solicitó un allanamiento sobre el domicilio de esa persona.

Sin embargo, la mujer luego se presentó con un abogado en la fiscalía para denunciar que no le querían tomar la ampliación de su declaración en la dependencia policial, pese a contar con pruebas que apuntaban a otros dos individuos.

Ante esa situación, la fiscalía advirtió la ausencia de la declaración original en el expediente y abrió una investigación paralela. “Se investiga encubrimiento agravado por ser funcionario público, falsedad ideológica y supresión de instrumento público. Están bajo investigación cuatro efectivos de la comisaría tercera”, precisó Salas.

Además, se tomaron nuevas declaraciones tanto a la víctima como a su padre, quien estaba al tanto de las presuntas coacciones sufridas. Con esos elementos, se solicitó el allanamiento en la dependencia policial para buscar la declaración faltante y avanzar en la causa.