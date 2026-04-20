Un operativo en un edificio abandonado permitió avanzar en la investigación por un intento de homicidio ocurrido en marzo.

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El procedimiento se realizó en “La Casona”, ubicada en la zona de Falucho y Sarmiento, donde los investigadores habían detectado que podía ocultarse el sospechoso, un hombre de 30 años.

Durante el allanamiento se encontraron prendas de vestir que habrían sido utilizadas en el hecho, además de distintos elementos como gorras con insignias policiales, un correaje y un porta esposas, lo que dio lugar a una investigación paralela.

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El caso está vinculado a una agresión ocurrida el 23 de marzo en la zona de la Rambla, donde un joven de 20 años fue hallado inconsciente tras una pelea y debió ser trasladado al hospital en estado crítico.

Tras el procedimiento, el edificio fue recuperado por el Municipio, que avanzó con tareas de limpieza y tapiado.

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