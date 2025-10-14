En el marco de la investigación por la muerte de Rosana Back, la paracaidista que falleció el domingo al arrojarse desde una aeronave durante una jornada organizada por la Asociación Civil Paracaidismo Mar del Plata, la Fiscalía de Delitos Culposos ordenó el allanamiento de la vivienda del instructor a cargo de la actividad.

El procedimiento fue dispuesto por el fiscal Germán Vera Tapia, titular de la UFI N°11, con el objetivo de recolectar elementos de interés para la causa, entre ellos los paracaídas utilizados, los sellos de control, teléfonos celulares y registros fílmicos del salto.

“No es una forma de imputación; lo que hicimos fue allanar su casa, entonces se le notificó la existencia de la causa y se le identificó la intervención judicial correspondiente. Pero no fue citado a declarar como imputado de homicidio ni nada por el estilo”, aclararon desde la Fiscalía.

“Lo allanamos para ver si encontrábamos el video, para secuestrar el celular, los paracaídas y verificar si estaban todos aptos para el salto. También buscamos documentación y sellos propios de la actividad que realiza el señor Pérez”, añadieron las fuentes.

Durante el operativo se secuestraron todos los elementos vinculados con la práctica del paracaidismo, que serán sometidos a peritajes técnicos con colaboración de la Fuerza Aérea Argentina, a fin de determinar si existió una falla mecánica, un error humano o alguna otra circunstancia que explique el accidente.

Por su parte, el fiscal Vera Tapia explicó que la autopsia, a cargo de la médica forense doctora Suárez, confirmó que la víctima falleció a causa de un fuerte traumatismo craneano, además de presentar múltiples fracturas y lesiones internas compatibles con la caída libre.

También se halló un sensor de glucemia en el cuerpo de la mujer, ya que era diabética. El dispositivo fue secuestrado para analizar si puede aportar información sobre su estado de salud previo al salto, aunque sufrió daños por el impacto.

“La investigación continúa abierta. No se descarta ninguna hipótesis”, concluyó el fiscal.