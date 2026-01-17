Allanaron la casa del ex de Romina Gaetani
En el programa Gossip, que se emite por Net TV, hablaron del avance judicial en el caso que involucra a Romina Gaetani.
Durante la emisión informaron que la Justicia allanó la vivienda de su ex pareja, el empresario Luis Cavanagh.
Según se explicó en el ciclo, el procedimiento se realizó con el objetivo de localizar un arma registrada a nombre de Cavanagh, en el marco de la causa que se investiga tras la denuncia presentada por la actriz.
En ese contexto, el programa se comunicó con el periodista Gastón Marote, quien brindó detalles sobre el allanamiento y las medidas dispuestas por la Justicia.
VIDEO https://www.instagram.com/reel/DTlaG-wknwm/?igsh=YjRmem8yOWx1OWpk
