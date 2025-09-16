Un operativo realizado hoy en una chatarrera ubicada en el barrio Las Heras culminó con el secuestro de autopartes que pertenecían a un vehículo con pedido de secuestro por robo. Por este hecho, se imputó a una mujer de 62 años y un hombre de 66 por el delito de encubrimiento.

Del operativo -llevado a cabo en Fortunato de la Plaza al 8900- participó personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría Decimosexta, junto con efectivos de la Comisaría Primera, La intervención estuvo bajo la supervisión de la Oficina de Delitos Contra la Propiedad Automotor, a cargo de Lorena Irigoyen.

En el lugar, se identificaron autopartes de diversos vehículos, entre las cuales se encontraron dos puertas con pedidos de secuestro activos, una de ellas desde el 27 de agosto pasado.

Además, como se indicó, los imputados fueron notificados de la causa en su contra. Sin embargo, no se adoptaron medidas restrictivas de su libertad.

