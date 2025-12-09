La Justicia realiza 35 allanamientos en la sede de la AFA, el predio de Ezeiza y en varios clubes de fútbol en el marco de la investigación contra Sur Finanzas, la financiera ligada a Claudio “Chiqui” Tapia.

Ads

Los operativos fueron ordenados este martes por el juez Luis Armella y se dieron en simultáneo en 17 clubes distintos del fútbol argentino.

Entre los clubes allanados se encuentran Independiente, Racing, San Lorenzo, Argentinos Juniors, Morón, Excursionistas, Los Andes, Deportivo Armenio, Banfield, Barracas Central, Acassuso, Brown de Adrogué, Platense y San Lorenzo.

Ads

Se trata de todas las instituciones que tienen acuerdos comerciales con la financiera vinculada con Claudio “Chiqui” Tapia.

Algunos de los clubes mantienen a Sur Finanzas como su sponsor en la camiseta, mientras que la Justicia sospecha que otros recibían préstamos por parte de la financiera.

Ads

La fiscal Cecilia Incardona pidió que se levante el secreto fiscal y bancario de los 17 clubes investigados para tratar de establecer si hubo una maniobra de lavado de dinero.

Allanamiento a Sur Finanzas. (Foto: Policía Federal Argentina)

Ads

Se trata de la cantidad más grande de allanamientos desde que comenzó la investigación en la que Ariel Vallejos, el dueño de la financiera, es el principal sospechoso.

La semana pasada Vallejos se presentó en la fiscalía para entregar su celular, luego de negarse unos días atrás.

Los investigadores sospechan que Sur Finanzas les daba préstamos a los clubes y los cobraba a través de los derechos de televisación o de marketing.

El comunicado de uno de los clubes investigados

Excursionistas, uno de los clubes que fue allanado este martes por la mañana, emitió un comunicado unos minutos después de que se conocieran los operativos.

“El Club Atlético Excursionistas informa a sus socios, simpatizantes y a la opinión pública que el único vínculo existente con dicha firma ha sido un acuerdo de sponsoreo, en los términos habituales en los que la institución celebra convenios comerciales para el sostenimiento de sus actividades deportivas y sociales", reza el inicio del comunicado.

En la continuación del escrito, desde el club se desligaron de la financiera: “No mantiene con la empresa investigada ningún tipo de relación societaria, financiera ni administrativa".

El comunicado de Excursionistas tras la ola de allanamientos en el fútbol argentino. (Foto: X/ExcursioOficial).

En ese sentido, agregaron: “Toda vinculación se limitó exclusivamente a la exhibición de marca en los espacios pactados contractualmente, sin participación alguna en su operatoria intenra o en las actividades que hoy son materia de investigación".

“Excursionistas se encuentra a plena disposición de la Justicia y de cualquier autoridad competente que requiera información o documentación relacionada con dicho acuerdo comercial, reafirmando su compromiso con la transparencia y el cumplimiento de todas las normativas vigentes”, cerraron.

Puede interesarte

Fuente: TN