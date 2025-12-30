Allanan las sedes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en ciudad de Buenos Aires y el predio de Ezeiza, además de la casa de Javier Faroni, el empresario teatral vinculado al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, que es investigado por el desvío de millones de dólares en el exterior.

Los procedimientos los ordenó el juez federal, Luis Armella, en una ampliación de la investigación a Faroni, y los realizan efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA).

El allanamiento al empresario se lleva a cabo en un domicilio ubicado en un barrio cerrado de Nordelta, Tigre, en el que buscan contratos, computadoras y dispositivos de interés para la causa. Previamente, la Justicia le había prohibido a Faroni la salida del país.

El exdiputado bonaerense está vinculado a TourProdEnter, la empresa que administró US$260 millones de la AFA en el exterior, y que habría desviado al menos US$42 millones a un grupo de empresas presuntamente falsas.

Las maniobras se habrían canalizado mediante contratos de explotación de derechos de la Selección con empresas radicadas en distintos países, firmados por la conducción de la AFA, con Tapia a la cabeza y su Tesorero y mano derecha, Pablo Toviggino.

TourProdEnter fue inscripta en Miami por Érica Gillette, esposa de Faroni, ex empresario teatral y ex directivo de Aerolíneas Argentinas, vinculado políticamente al Frente Renovador de Sergio Massa.

Las claves de la investigación a Javier Faroni, acusado de desviar millones de dólares de la AFA

La Justicia de los Estados Unidos investiga una serie de movimientos financieros vinculados a la casa matriz del fútbol, con eje en transferencias millonarias realizadas en bancos norteamericanos a través de una red de sociedades comerciales, presuntamente diseñadas para sortear controles y evitar a los organismos fiscales.

El inicio de la investigación fue a partir de una denuncia que el empresario, Guillermo Tofoni, presentó en septiembre del año pasado ante el Departamento del Tesoro y la fiscalía federal estadounidense. Tofoni advirtió en su presentación que la AFA habría incurrido en lavado de dinero y desvío de fondos con el uso de cuentas bancarias en territorio norteamericano.

Los investigadores identificaron como pieza central de las maniobras a TourProdEnter LLC, empresa elegida como intermediaria para cobrar contratos globales vinculados a la Selección.

Según la presentación la compañía acumuló cerca de US$25 millones en una cuenta del banco Synovus, sucursal de Birmingham, Alabama, sin declararlos ante el fisco argentino .

Los fondos serían producto, principalmente, de dos negocios: un amistoso disputado por la Selección en China y el acuerdo de patrocinio firmado con Binance, gigante del sector de las criptomonedas.

Según la denuncia de Tofoni los fondos no entraron a cuentas de la AFA ni al país, lo que permitió que quedaran fuera del circuito formal.

Fuente: TN