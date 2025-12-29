La Justicia Federal de Lomas de Zamora allanó las oficinas de Servicio Penitenciario Federal en el marco de una investigación que involucra a su director, Fernando Martínez, por presuntos vínculos irregulares con empresas proveedoras de alimentos en el complejo penitenciario de Ezeiza.

La medida fue ordenada por el juez federal Federico Villena, ante la sospecha de que el organismo habría avalado un esquema de “cartelización” del servicio de alimentación, mediante el uso de firmas pantalla para continuar operando pese a sanciones judiciales. El procedimiento incluyó el secuestro de documentación y dispositivos electrónicos.

Según fuentes de la causa, durante el allanamiento se vivieron momentos de tensión cuando Martínez intentó evitar la incautación de su teléfono celular. En un primer momento entregó un equipo antiguo y luego afirmó haber extraviado el dispositivo de uso habitual, aunque un informe técnico indicó que el teléfono registró actividad pocas horas antes en la Ciudad de Buenos Aires.

La investigación se originó tras denuncias por la entrega de alimentos en mal estado a personas detenidas. Peritajes realizados por la ANMAT detectaron la presencia de bacterias como Escherichia coli en niveles incompatibles con el consumo humano, lo que derivó en la exclusión de una de las empresas proveedoras.

Sin embargo, los investigadores advirtieron que la firma reemplazante utilizaba los mismos camiones, parte del personal y mantenía una facturación millonaria con la empresa sancionada, lo que reforzó la hipótesis de una maniobra para eludir controles y continuar con el negocio.

Martínez asumió al frente del SPF en marzo de 2024 tras ser designado por Patricia Bullrich, en un contexto de reestructuración del organismo, que pasó de la órbita del Ministerio de Justicia al de Seguridad. La causa sigue en plena etapa de investigación y no se descartan nuevas medidas judiciales en las próximas semanas.

Fuente: Dib