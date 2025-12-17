Un operativo policial se llevó adelante en las últimas horas en distintos puntos de Mar del Plata, en el marco de una causa por robo agravado por su comisión en poblado y en banda y por el uso de arma de fuego, que tuvo como víctima a un fletero de 61 años.

Ads

El hecho ocurrió el 5 de diciembre, cerca de las 13.10, cuando el hombre estacionó su camión de fletes en Arrué entre avenida Luro y 25 de Mayo. Tras descender su acompañante, fue abordado por dos delincuentes con el rostro cubierto, uno de ellos armado, quienes le exigieron dinero.

Al manifestar que no llevaba efectivo, los asaltantes le sustrajeron un teléfono celular Samsung, documentación del rodado y repuestos del camión. Antes de huir, uno de los agresores lo golpeó en la cabeza con el arma de fuego, provocándole un corte.

Ads

Puede interesarte

Tras tareas investigativas realizadas por el Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría Decimosexta, con colaboración del GTO de la Comisaría 11ª y del Destacamento Centenario, este 17 de diciembre se concretaron dos allanamientos: uno en Huguilor al 2800, en el barrio Las Heras, y otro en la zona de Alvarado y Perú, en el barrio Centenario.

La medida fue avalada por la UFI N°1, a cargo de la doctora Florencia Salas, con intervención del Juzgado de Garantías N°4, que dispuso el secuestro legal del rodado mientras continúa la investigación.

Ads