La investigación está a cargo de la UFIJE N° 4, con intervención de la fiscal Dra. Mandagaran, y los operativos fueron ejecutados por personal de la Comisaría Sexta, con apoyo de distintas dependencias policiales y del Grupo de Apoyo Departamental (GAD). Las órdenes de allanamiento habían sido dispuestas por el Juzgado de Garantías N° 2.

Los efectivos irrumpieron en dos domicilios ubicados en el barrio Libertad, uno en Santa Cruz al 9000 y otro en E. Wilde al 100.

En el primero de los objetivos fue hallado uno de los imputados, un joven de 23 años, y se procedió al secuestro de prendas de vestir que habían sido denunciadas como robadas días atrás: un pantalón deportivo, una campera y calzado. En el segundo domicilio fue identificado otro sospechoso, un hombre de 36 años. Allí se incautaron cinco armas de utilería (dos pistolas y tres revólveres) que, según indicaron fuentes oficiales, resultan de interés para la investigación en curso.

Tras ser informada de los resultados, la fiscal interviniente dispuso la demora de ambos imputados, la notificación de la formación de causa conforme al artículo 60 del Código Procesal Penal por los delitos investigados y su posterior libertad en los términos del artículo 161 del CPP. Además, se ordenó el secuestro formal de todos los elementos incautados.

La investigación se inició el 19 de febrero de 2026, luego de la denuncia de una mujer de 46 años, quien relató que dos hombres ingresaron a su vivienda tras forzar la puerta de acceso, exhibiendo armas de fuego.

De acuerdo a su testimonio, los sujetos sustrajeron diversos elementos, entre ellos una garrafa, y posteriormente la habrían amenazado de muerte en la vía pública. Además, efectuaron detonaciones contra el frente del domicilio antes de darse a la fuga.

La causa continúa en etapa investigativa para determinar la responsabilidad penal de los implicados y esclarecer por completo la secuencia de los hechos denunciados.